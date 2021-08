"Мне не нужны боксеры без титула". Алимханулы бросил вызов чемпионам мира

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) снова заявил о желании провести титульный бой и бросил вызов чемпионам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мне нужен только чемпионский бой, другое мне не интересно! Я на втором месте в рейтинге WBO. Я побью любого чемпиона. До конца года я должен стать чемпионом. Мне не нужны боксеры без титула. Я уже победил бывшего чемпиона мира", - написал Алимханулы в твиттере.

I only need a championship fight, nothing else is interesting! I'm in number two in the WBO rankings. I'll beat any champion. Until the end of the year I have to become a world champion. I don't need boxers without a title. I beat even the former world champion. #boxing