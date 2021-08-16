"Начались переговоры!". Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о следующем бое

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) в очередной раз сделал интригующее заявление в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогие болельщики! Вы знаете, что команда находится в отпуске. Отдых проходит хорошо. Дай Бог, до конца года у нас будет один бой. Начались переговоры!" - написал он в Instagram.

Напомним, что в своем последнем бою в июне казахстанец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом мира Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США, попутно отправив того в нокдаун. После поединка Алимханулы бросил вызов чемпиону WBO в среднем весе американцу Деметриусу Андраде (30-0, 18 КО), пообещав нокаутировать того в седьмом-восьмом раундах.

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