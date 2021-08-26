Алимханулы против чемпиона мира Андраде: сон или реальность?

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы 10-0, 6 КО) в очередной раз совершил выпад в сторону элиты среднего веса. Он заявил, что собирается драться только с чемпионами. В частности, он упомянул WBO, где правит американец Деметриус Андраде (30-0, 18 КО). Состоится этот бой? Подробнее - в материале Vesti.kz.

"Мне нужен только чемпионский бой, другое мне не интересно! Я на втором месте в рейтинге WBO. Я побью любого чемпиона. До конца года я должен стать чемпионом. Мне не нужны боксеры без титула. Я уже победил бывшего чемпиона мира", - обратился Алимханулы к чемпионам.

Это очередной громкий спич от нашего средневеса. Он продолжает цеплять топовых оппонентов, не подкрепляя свои слова конкретикой. И если поначалу это работало красиво и четко, то сейчас превращается в слабое шоу.

Смысл бросать вызовы в никуда, имея за спиной слабую активность на ринге (один бой в год)? Также нет никаких движений, основанных на официале. Лишь еженедельные слова, посты под копирку. Где поединки?

К слову, а реально ли сразиться с лучшим по линии WBO, которую упомянул Жанибек? В среднем весе данные территории контролирует американец Деметриус Андраде. Свой последний бой он провел в апреле этого года и на данный момент находится без варианта продолжения карьеры.

Нет никакой информации относительно его возвращения в ринг. Титул ему защищать не надо. По крайней мере в этом году. Так что он планирует заработать. Об этом говорят его выпады в сторону другого казахстанца - Геннадия Головкина.

"Ну конечно, Головкин не будет со мной драться. DAZN, заставьте его уже провести бой со мной! Том Леффлер, тебе не хватает уверенности в твоем парне? Да, это прямой вызов Тому, Джонатану Бэнксу и Головкину", - так говорил Деметриус в июле.

С этого момента он так и не подобрался ни к одному из чемпионов в среднем весе. А заработать он может только в таких поединках. Так что, с одной стороны, он рискует не получить желанный чек, с другой - его простой увеличится, что скажется на его кондициях.

Драться надо. И вот тут как раз Жанибек сможет получить свой шанс. Вряд ли Андраде будет биться с кем попало. А Алимханулы - яркий, интересный и опасный. Это вызовет интерес у публики. К тому же он находится достаточно высоко в рейтинге.

Так что почему бы и нет? Казахстанец не так давно прошел экс-чемпиона мира, показал свои лучшие качества. И уж точно заслуживает того, чтобы на него обратили внимание. Можно и сделать хорошее финансовое предложение.

При реальном интересе Андраде этот поединок не такой уж и сказочный. Наоборот, отличная партия на осень, которая имеет право реализоваться не только в прогнозах, а на реальном ринге.

Надеемся, что Деметриус не избегает встреч с опасными проспектами.

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