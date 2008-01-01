Побеждал Журавского в кровавом бою. Раскрываем мечту "Избранного" соперника Ахмедова в бою за титул WBA

Роман Кушпелев

Буквально на днях официально были объявлены подробности долгожданного возвращения на ринг Садриддина Ахмедова после простоя и травмы. Сделает казахстанский боксер это в январе следующего, когда сразится за титул против Стивена Даньо. Голландец знаком казахстанским любителям бокса с 2017 года. Подробности - в материале Vesti.kz.



Прежде всего о подробностях предстоящего события. На кону боя будет стоять титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе. Сам же поединок рассчитан на десять раундов.



Принимать событие будет Мексика. А точнее Куэрнавака, где боксеры выйдут на ринг против друг друга 30 января 2021 года. Общий предстартовый расклад пока на стороне Ахмедова, который идет без поражений - у Даньо их три. Хотя опыта у голландца ганского происхождения намного больше.



Стивен заметно уступает в возрастных показателях. На сегодняшний день ему 31 год, Ахмедов отпраздновал 22-ой день рождения. Да, записывать Даньо в список вялых ветеранов еще очень рано. Амбиции у него есть, тем более он пережил довольно тяжелый период, когда его карьера находилась буквально на грани завершения.







Так что боец из него прекрасный. По крайней мере внутренне он точно из разряда воинов. К слову, насчет переломного момента. Речь шла о двух поражениях подряд. Оба поединка являлись титульными, а это значит, что он был сломлен разбитыми мечтами.



Даньо находился некоторое время в тишине и вакууме. Но его простой долго не продлился. Меньше, чем через полгода, Стивен вернулся на ринг, тем самым показав, что он все еще в строю и готов следовать дальше. Однако в следующем бою Даньо вновь проиграл. И вновь в титульном противостоянии (все пояса, за которые бился голландец, являются второстепенными).



Стивену пришлось в очередной раз подниматься. И, наконец, удача была на его стороне. В бою против британца Навида Мансури он завоевал титул WBA Continental в первом среднем весе, который и выставит на кон против Ахмедова.







Для Садриддина это будет большое событие. Также он пройдет прекрасную проверку в бою против опытного оппонента. Нельзя сказать, что Даньо прям топовый, однако за его спиной 23 боя различного уровня.



Казахстанским поклонникам бокса же он знаком с 2017 года. В этот год он бился против казахстанца Александра Журавского. Наш боксер защищал титул WBO Oriental, а трофей в виде WBO European выставлялся вакантным. Встреча же прошла в английском Саутгемптоне.



Боксеры выдали шикарные десять раундов. Поединок получился достаточно зрелищным и кровавым из-за рассечения, которое открылось у Журавского. В итоге судьи вынесли раздельное решение в пользу соперника казахстанца.







Сложно сказать, что Даньо чем-то удивил. И Ахмедову он вряд ли сможет что-нибудь преподнести в качестве сюрприза. Садриддин его может просто снести своей мощью и хлесткими ударами. Кстати, голландец ни разу не проигрывал досрочно, так что казахстанец может нарушить алгоритм.



В мире бокса голландца называют "Избранный". И своей высшим пока достижением он считает титул WBA Continental, завоеванный в бою против Навида.



"Это очень значимый титул, которого я добился, который я завоевал. Это действительно сбывшаяся мечта. Представляете, полные трибуны на арене Van Donge & De Roo Stadion в родном городе. Это было здорово. Высшая ступень в моей карьере. Это титул, который ставит меня в десятку лучших в мире".



Главная же цель - это титул чемпиона мира. Причем хочет он это сделать не для славы, а чтобы вернуть Нидерланды в элиту и дать импульс молодому поколению.







"Прошло уже чуть больше 25 лет с тех пор, как Регилио Туур стал последним чемпионом мира из Нидерландов (по линии WBO). Так что мой титул придаст импульс боксу у нас в стране. Особенно для мальчиков, у которых также есть амбиции стать чемпионом мира. И мы можем показать им, что все возможно", - заявил Даньо.



Так что Ахмедов для него будет одной из преград на пути к большим и благородным целям. Стивен же для казахстанца станет отличным соперником и весомым пунктом в резюме. В случае, конечно, победы.



Про "физику" и скиллы бойцов - читайте в следующей части материала.