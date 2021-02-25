"Победа может стать отправной точкой". Капитан сборной Казахстана - о первом титульном бое в карьере

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) поделился ожиданиями от третьего боя на профессиональном ринге, который станет для него первым титульным в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27 февраля на вечере бокса в Алматы Кункабаев встретится с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО). На кону поединка будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

По мнению Кункабаева, предстоящий бой может стать отправной точкой для масштабных поединков с лучшими представителями дивизиона.

"Это правильный соперник для моего профессионального роста. Это мой первый титульный бой, и эта победа может стать отправной точкой для боев с боксерами из топовых рейтингов различных организаций.

В течение последних нескольких недель тренировки были сосредоточены на специальных упражнениях. Я тренировался вместе со сборной Казахстана по боксу в США, и мы развивали выносливость, скорость и силу.

Я был доволен двумя боями, которые провел в прошлом году. Ребята, с которыми я боксировал, были действительно сильными и известными бойцами с хорошим опытом работы на профессиональном ринге.

Я заметил ряд вещей, которые я могу использовать на моем предстоящем противнике, но пока еще слишком рано говорить об этом. Давай не будем болтать лишнего, ринг все покажет!" - цитирует Кункабаева сайт MTK Global.