"Питбуль" защитил звание чемпиона: одним ударом нокаутировал боксера

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Сегодня 21:50
©TyC Sports

Аргентинский проспект наилегчайшего веса Тобиас "Питбуль" Рейес (11-0, 10 KO) успешно защитил звание чемпиона Латинской Америки по версии IBF, сообщают Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Буэнос-Айресе (Аргентина) он встречался с венесуэльцем Джилбертом Гонсалесом (18-4-1, 13 КО). Чемпиону хватило четырех раундов, чтобы нокаутировать соперника и отстоять свой титул - Гонсалес пропустил удар по печени.

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Похожий исход был зафиксирован в поединке за пояс WBO Latino во втором полулегком весе между двумя аргентинцами Карлосом Марией Аланисом (11-0, 3 KO) и Кевином Асеведо (23-6-3, 6 КО). Здесь развязка наступила в третьем раунде, когда Асеведо пропустил удар по корпусу и оказался на полу. Он сумел подняться, что рефери остановил бой.

Таким образом, 24-летний Аланис также выиграл техническим нокаутом и защитил свой титул.

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Метки:
IBF WBO

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