Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила перенести свою штаб-квартиру из Панама-Сити (Панама) в Хьюстон (штат Техас, США). Об этом сообщает Fightnews.com.

WBA - первая профессиональная боксерская федерация, была создана в 1921 году в штате Род-Айленд. Затем организация перенесла штаб-квартиру в Венесуэлу, потом обратно в Панаму, а сейчас возвращается на родину.

"Через 100 лет санкционирующий орган-первопроходец должен вернуться в Америку, - заявил президент WBA Джилберто Мендоса. - Пришло время вернуться на самый влиятельный рынок бокса в этом виде спорта. В США таланты на каждом шагу, и бокс оказался путем к успеху для многих спортсменов".

По его словам, выбрать Космический город в качестве новой родины WBA побудили местные бойцы Джермелл Чарло и Хуан Диас.

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