Переговоры начались. Головкин выбрал соперника на первый бой в 2022 году

Британский боксер Крис Юбенк-младший (31-2, 23 КО) и его соотечественник Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО) получат шанс выяснить отношения в ринге до конца, сообщает Sky Sports. Конечной же целью боксера является Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO), владеющий титулами IBF и IBO в среднем весе.

По словам Юбенка-младшего, именно этот оппонент является для него приоритетным для проведения боя в конце года, тем более они давно враждуют в социальных сетях.

"Это бой, который мы хотим устроить. Это лучший бой - стилистически он потрясающий. У них искренняя неприязнь друг к другу, которая зреет годами. Это важный момент для Юбенка-младшего, чтобы вступить в борьбу за титул чемпиона мира против таких спортсменов, как Геннадий Головкин", - сказал промоутер боксера Бен Шалом.

Отмечается, что GGG остается конечной целью Юбенка-младшего, который нацелен на пояс чемпиона мира в среднем весе.

"Переговоры начались. Установлен контакт с командой Головкина. Они хотят поединка с Юбенком-младшим, и мы смотрим на дату в мае.

У Юбенка-младшего есть крупные соперники, такие как Билли Джо Сондерс и Деметриус Андраде. Он хочет отомстить за поражение Билли Джо. Он чувствует, что был очень молод, у него был медленный старт, и тогда у него не было тренера. Он думает, что в следующий раз все будет по-другому.

Но бой против Головкина имеет огромное значение для его наследия.

Есть причина, по которой тренером Юбенка-младшего является Рой Джонс-младший - он хочет быть рядом с лучшими и на ринге с лучшими", - сказал промоутер.

Напомним, Юбенк мог подраться с Головкиным еще в 2016 году, но тогда бой сорвался по вине британца.

Возвращение GGG ожидается в декабре в Японии - у него запланирован объединительный бой с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport