"Остался один". Эксперт дал совет Головкину после отказа от титула

Редактор популярного портала World Boxing News оценил статус казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в среднем весе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил, какой вариант продолжения карьеры подходящий для GGG.

Головкин уже оставил титул IBF, чтобы не проводить обязательную защиту против бразильца Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО). Сейчас он получил ультиматум и от WBA, где должен провести защиту пояса от кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО).

"Головкин остался единственной суперзвездой среднего веса. Какая борьба была в дивизионе пять лет назад, когда выступали "Канело", Сондерс, Джейкобс и Плант. Сейчас мы видим, что все эти боксеры, а также ряд других крепких претендентов перебрались в следующий вес. Головкин остался один в своем дивизионе. Бой с Чарло он не получит, Мунгийя нестабильный вариант. Остальные недостаточно известны для супербоя. Если он планирует заработать за два-три боя, то ему нужно уходить в следующий вес. Возможно попробовать себя против Бивола или других полутяжеловесов. Это будет интересно и зрелищно. Так он сможет заработать. Лара и Фалькао даже вместе не принесут много денег", - отметил Джей.

Отметим, что свой последний поединок Головкин провел против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса как раз во втором среднем весе. Встреча состоялась в сентябре и завершилась победой "Канело" решением судей.

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