Опубликована статистика ударов третьего боя "Канело" - Головкин

Появилась статистика ударов третьего поединка между Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На счету мексиканца 130 точных ударов, в то время как казахстанец нанес 120. При этом Головкин лучше использовал джеб (74-45), но у "Канело больше попаданий силовыми ударами (85-46).

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

Видео полного боя можно посмотреть здесь.

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