Опубликован постер к бою казахстанского боксера с титулом от WBC против небитого американца

Поединок запланирован на 17 декабря.

Фото: instagram.com/madiyar.ashkeyev.official/
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Сегодня 16:16
Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (14-0, 7 КО) вернется на ринг 17 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником станет небитый американец Чарльз Конуэлл (13-0, 10 КО).

Поединок состоится в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США) и будет рассчитан на десять раундов.

Менеджер казахстанца Эгис Климас на своей странице в Instagram разместил постер к предстоящему бою.

Свой последний бой Ашкеев провел в ноябре 2019 года в США, когда одержал досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом и завоевал вакантный пояс по версии WBC (USNBC).
Метки:
Профессиональный бокс США Ашкеев Мадияр
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Сегодня 16:16
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