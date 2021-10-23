Определен первый чемпион мира в новой категории от WBC

Колумбийский боксер Оскар Ривас (28-1, 19 КО) выиграл чемпионский пояс по версии WBC в новой весовой категории, победив по очкам канадца Райана Розицки (13-1, 13 КО).

Поединок прошел в Монреале, а Ривас подходил ко встрече в качестве лидера рейтинга дивизиона бриджервейта (до 101,6 килограмма). Его конкурент, который ранее не проигрывал, был только 15-м.

Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов, а колумбиец выиграл единогласным решением судей. В заключительном раунде с Риваса сняли балл за удар ниже пояса.

Новый дивизион сформирован в промежутке между первым тяжелым и супертяжелым весами. Его назвали в честь 6-летнего Бриджера Уолкера, который ценой серьезных травм защитил свою 4-летнюю сестру от нападения собаки.

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