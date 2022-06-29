"Они ни**ра не знают о боксе". Головкин раскритиковал промоутера и DAZN

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) очень недоволен Эдди Хирном (глава промоутерской компании Matchroom Boxing) и стримингом DAZN, сообщает vRINGe.com.

Как отмечается, он считает, что те слишком лояльны к мексиканцу. Но не исключено, что все дело в контрактных договоренностях - ранее в DAZN вынудили чемпиона сильно умерить свои финансовые аппетиты, отказались от шоу его промоутерской компании GGG Promotions.

Теперь же Головкин намекает на то, что те не шибко понимают боксерский бизнес: "Ситуацию сперва нужно тщательно изучить, а затем проанализировать. Они меня не сильно волнуют. О них я могу сказать словами одного выдающегося атлета: "Просто они ни**ра не знают о боксе". Да, я так считаю. Я надеялся, что, работая вместе, я смогу им помочь выйти на новый уровень понимания этого спорта".

Головкин признает, что "Канело" умеет делать выводы из своих неудач, поэтому ждет непростой поединок: "Он доказал, что умеет учиться на своих ошибках. Он не из тех, кто дважды наступит на те же грабли. Но, с другой стороны, нужно тщательно проанализировать его поражение от Дмитрия Бивола..."

Напомним, ранее Головкин гарантировал фанатам грандиозное зрелище в третьем бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО). Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса.