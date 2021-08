"Они никогда не научатся". Промоутер Головкина отреагировал на нападки хейтеров GGG

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Том Леффлер отреагировал на критику в адрес казахстанского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее пользователи твиттера назвали Головкина переоцененным боксером и уличили казахстанца в избегании Андре Уорда. Со своей стороны главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер не стал вступать с ними в дискуссию, а опубликовал гифку, демонстрирующую свою реакцию к подобным заявлениям.

Головкин сделал заявление о возвращении и жестко ответил журналисту

Позже к обсуждению подключился и Леффлер. "Некоторые люди любят переписывать историю в соответствии со своим повествованием. Дуг, они никогда не научатся", - написал промоутер в ответ на публикацию Фишера.

Some people like to rewrite history to fit their narrative Doug, they will never learn