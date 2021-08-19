 UZkp8UmTpPmGxoxavk3UCbsuMXM6HxGo228kzRNv
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Они никогда не научатся". Промоутер Головкина отреагировал на нападки хейтеров GGG

"Они никогда не научатся". Промоутер Головкина отреагировал на нападки хейтеров GGG
Том Леффлер и Геннадий Головкин. Фото: reviewjournal.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Том Леффлер отреагировал на критику в адрес казахстанского боксера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее пользователи твиттера назвали Головкина переоцененным боксером и уличили казахстанца в избегании Андре Уорда. Со своей стороны главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер не стал вступать с ними в дискуссию, а опубликовал гифку, демонстрирующую свою реакцию к подобным заявлениям.

Головкин сделал заявление о возвращении и жестко ответил журналисту

Позже к обсуждению подключился и Леффлер. "Некоторые люди любят переписывать историю в соответствии со своим повествованием. Дуг, они никогда не научатся", - написал промоутер в ответ на публикацию Фишера.

Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

Возвращение GGG ожидается в декабре в Японии против местного чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:22
Бокс
Обидчик казахстанского боксера признался в симуляции травмы ради двойного гонорара Обидчик казахстанского боксера признался в симуляции травмы ради двойного гонорара
Сегодня , 09:21
Бокс
"Они никогда не научатся". Промоутер Головкина отреагировал на нападки хейтеров GGG "Они никогда не научатся". Промоутер Головкина отреагировал на нападки хейтеров GGG
Сегодня , 07:28
Бокс
Казахстанский боксер-тяжеловес уличил в трусости своего соперника после срыва боя Казахстанский боксер-тяжеловес уличил в трусости своего соперника после срыва боя
Вчера , 22:36
Бокс
Названо преимущество непобежденного казахстанца в бою за титул WBA Названо преимущество непобежденного казахстанца в бою за титул WBA
Вчера , 20:34
Бокс
Непобежденного казахстанца Садриддина Ахмедова включили в топ-10 лучших боксеров до 25 лет Непобежденного казахстанца Садриддина Ахмедова включили в топ-10 лучших боксеров до 25 лет
Вчера , 19:23
Бокс
Боксер из топ-20 и звезда Eye Of The Tiger. С кем готовился американский "Танк" к титульному бою с казахстанским супертяжем Боксер из топ-20 и звезда Eye Of The Tiger. С кем готовился американский "Танк" к титульному бою с казахстанским супертяжем
Вчера , 16:08
Бокс
Американец с 10 нокаутами? Менеджер олимпийского призера из Казахстана прокомментировал выбор оппозиции Американец с 10 нокаутами? Менеджер олимпийского призера из Казахстана прокомментировал выбор оппозиции
Вчера , 14:45
Бокс
Канат Ислам возвращается? Непобежденный казахстанец приступил к тренировкам Канат Ислам возвращается? Непобежденный казахстанец приступил к тренировкам
Вчера , 13:17
Бокс
Россиянин с 26 нокаутами и пару американцев. Известны соперники для призера Олимпиад из Казахстана Россиянин с 26 нокаутами и пару американцев. Известны соперники для призера Олимпиад из Казахстана
Вчера , 10:26
Бокс
Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко
Вчера , 09:07
Бокс
Молодежный чемпион мира из Казахстана дебютирует в профи боем против узбекского боксера Молодежный чемпион мира из Казахстана дебютирует в профи боем против узбекского боксера
17 августа, 20:53
Бокс
За еще одним нокаутом? Призер Олимпийских игр из Казахстана узнал новые сроки поединка в США За еще одним нокаутом? Призер Олимпийских игр из Казахстана узнал новые сроки поединка в США
17 августа, 17:41
Бокс
Чемпион мира из Казахстана дебютирует на профи-ринге боем против узбекского боксера Чемпион мира из Казахстана дебютирует на профи-ринге боем против узбекского боксера
17 августа, 17:21
Олимпиада-2020
"Возможно, пойду по пути Головкина". Капитан сборной Казахстана рассказал о своих планах после Олимпиады "Возможно, пойду по пути Головкина". Капитан сборной Казахстана рассказал о своих планах после Олимпиады
17 августа, 15:15
Бокс
"Его серия прервется". Эксперт предостерег казахстанского супертяжа перед боем с "Танком" из США "Его серия прервется". Эксперт предостерег казахстанского супертяжа перед боем с "Танком" из США
17 августа, 11:11
Бокс
"Все знают почему". Эксперты - о судьбе трилогии "Канело" - Головкин и чего не хватило первым двум боям "Все знают почему". Эксперты - о судьбе трилогии "Канело" - Головкин и чего не хватило первым двум боям
17 августа, 09:39
Бокс
"Главное - создать наследие и историю". "Канело" Альвареса призвали дать третий бой Головкину "Главное - создать наследие и историю". "Канело" Альвареса призвали дать третий бой Головкину
16 августа, 21:04
Бокс
Спарринг-партнер самого Хопкинса. Чему научил легенда бокса следующего соперника Ербосынулы Спарринг-партнер самого Хопкинса. Чему научил легенда бокса следующего соперника Ербосынулы
16 августа, 19:29
Бокс
20 дней спустя. Али Ахмедов: круговорот соперников, серьезная проверка на прочность и шаг к титулам 20 дней спустя. Али Ахмедов: круговорот соперников, серьезная проверка на прочность и шаг к титулам
16 августа, 18:53
Бокс
"Второй шанс". Эксперт объяснил решение WBA дать Ербосынулы титульный поединок "Второй шанс". Эксперт объяснил решение WBA дать Ербосынулы титульный поединок
16 августа, 13:04
Бокс
Непобежденный казахстанец Айдос Ербосынулы узнал дату боя за звание обязательного претендента на титул WBA Непобежденный казахстанец Айдос Ербосынулы узнал дату боя за звание обязательного претендента на титул WBA
16 августа, 10:36
Бокс
"Начались переговоры!". Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о следующем бое "Начались переговоры!". Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о следующем бое
16 августа, 07:49
Бокс
Казахстанский боксер из команды Головкина получил соперников для двух боев за 20 дней Казахстанский боксер из команды Головкина получил соперников для двух боев за 20 дней
15 августа, 16:00
Бокс
Внук Мохаммеда Али сенсационно дебютировал в профи нокаутом за 70 секунд Внук Мохаммеда Али сенсационно дебютировал в профи нокаутом за 70 секунд
15 августа, 11:24
Бокс
Экс-чемпион мира ярко нокаутировал соперника и стал главной звездой вечера бокса Экс-чемпион мира ярко нокаутировал соперника и стал главной звездой вечера бокса
15 августа, 09:42
Бокс
Главный бой вечера за чемпионский титул завершился нокаутом Главный бой вечера за чемпионский титул завершился нокаутом
14 августа, 09:00
Бокс
Бекман Сойлыбаев проиграл "Демону" в первом бою после возвращения в бокс Бекман Сойлыбаев проиграл "Демону" в первом бою после возвращения в бокс
13 августа, 13:30
Бокс
WBA приняла решение по скандальному бою за чемпионский титул и провинившимся судьям WBA приняла решение по скандальному бою за чемпионский титул и провинившимся судьям
13 августа, 10:34
Олимпиада-2020
Капитан сборной Казахстана по боксу собрался завоевать чемпионский титул в профи Капитан сборной Казахстана по боксу собрался завоевать чемпионский титул в профи
12 августа, 19:58
Бокс
"Его перспективы выглядят неплохо". Зарубежный эксперт прокомментировал возвращение Ербосынулы "Его перспективы выглядят неплохо". Зарубежный эксперт прокомментировал возвращение Ербосынулы
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus