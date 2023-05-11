"Он конченый трус". Алимханулы жестко проехался по топовым боксерам

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Вчера 09:50
©instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версии в среднем весе по версии WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) сделал комплимент своему канадскому сопернику Стивену Батлеру (32-3-1, 26 КО). Он заявил, что против него боятся выходить более именитые боксеры. 

"Все мое уважение Стивену Батлеру за это, что принял этот бой. В дивизионе, полном трусов, Батлер показал себя настоящим воином. Я знаю, что он выйдет драться, и мы подарим фанам отличное шоу.

Деметриус Андраде отказался от титула, чтобы избежать боя со мной. Убежал на четыре килограмма выше. Он конченый трус, вот кто он. Хайме Мунгиа отказался от титульного шанса, чтобы драться с соперниками послабее. Они оба трусы, а я теперь чемпион.

Я вызывал всех других чемпионов среднего веса, но никто не ответил. Никто, кроме Батлера. Я дерусь в субботу, чтобы доказать свою точку зрения. Я нокаутирую Батлера, и сделаю это ярко.

Сейчас средний дивизион проходит через меня. Я здесь надолго. И пока другие чемпионы будут продолжать избегать боя, я буду сражаться с лучшими и нокаутирую всех, кто встанет у меня на пути", - цитирует Алимханулы vRinge

Напомним, против Батлера Алимханулы проведет вторую защиту титула. Бой состоится на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США). По казахстанскому времени он пройдет утром 14 мая. 

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс Мунгия Хайме Андраде Деметриус

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