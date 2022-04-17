Олимпийский чемпион уступил нокаутом после трех нокдаунов

Олимпийский чемпион по боксу кубинец Юриоркис Гамбоа (30-5, 18 КО) трижды побывал в нокдауне и уступил нокаутом мексиканцу Исааку Крусу (23-2-1, 16 КО) на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас, США), сообщает vRINGe.com.

Гамбоа уже во втором раунде упал на ринг. В третьем и четвертом 40-летний экс-объединенный чемпион двух дивизионов еще по разу оказывался сраженным.

В пятом раунде кубинец пропустил удар от 23-летнего соперника, на этом бой был остановлен.

Отметим, что Гамбоа побеждал на Олимпиаде 2004 года.

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