Официально: Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс проведут объединительный бой за три титула

Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (55-1-2, 37 КО) и обладатель пояса WBO в этом дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) проведут объединительный бой, передают Vesti.kz.

Об этом после победы мексиканца над турком Авни Йылдырымом официально объявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Поединок состоится 8 мая. Место проведения пока не названо.

Напомним, Альварес провел защиту своих титулов, которые которые завоевал в декабре прошлого года, победив британца Каллума Смита. Его бой с Йылдырымом прошел в Майами и завершился после третьего раунда.

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