Объявлены даты следующих боев титулованных казахстанских боксеров

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Сегодня 19:41
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Казахстанские боксеры, проводящие учебно-тренировочные сборы в США узнали даты своих следующих боев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы промоутерской компании Suleimen Promotions Евгений Павлов, владеющий поясом WBA International проведет восьмираундовый бой 15-го октября в Тихуане (Мексике).

Два других боксера Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выйдут на ринг 22 октября. Этот кард будет транслироваться известной стриминговой платформой DAZN. Отмечается, что соперники казахстанцев пока не определены.

Добавим, что на сборах также находятся Айдос Ербосынулы и Аблайхан Жусупов.

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Метки:
Павлов Евгений Аманкул Абильхан Нурмаганбет Бек Профессиональный бокс Ербосынулы Айдос Жусупов Абылайхан

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