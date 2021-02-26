Объявлены дата и место боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира с участием казахстанца

Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) узнал дату и место боя, в котором он встретится с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО), сообщает BoxingScene.

Поединок пройдет 17 апреля в немецком Карлсруэ. Победитель станет официальным претендентом чемпиона мира в суперсреднем весе по версии IBF Калеба Планта (21-0, 12 KO).

По поводу проведения этого поединка состоялись промоутерские торги, которые проходили онлайн. Право на проведение выиграла немецкая Fächer Sport Management, представляющая Шведенко. Ее ставка составила 301 588 долларов. Тогда как предложение компании Suleimen Promotions, которая продвигает Ербосынулы, было 180 тысяч долларов.

Напомним, что в последнем поединке в декабре прошлого года казахстанец досрочно победил ганца Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global в суперсреднем весе.