Облетел полмира и напугал Пакьяо. Казахстанский боксер рассказал о бое с легендой мирового бокса

Бывший казахстанский боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов в интервью Youtube-каналу Podcast studio 47 вспомнил о своем бое с легендарным филлипинцем Мэнни Пакьяо, сообщают Vesti.kz.

Ветеран вспомнил особенности подготовки к тому поединку. Он объяснил, как удалось получить эту возможность, и назвал причины своего поражения.

Напомним, что они встретились в 2003 году в Маниле (Филлиппины). В четвертом раунде Ешмагамбетов смог отправить Пакьяо в нокдаун, однако уже в пятом филиппинец нокаутировал казахстанского боксера.

"В федерации Болат Кесекбаев был вице-президентом. Помимо основной работы, он занимался менеджментом. На какой-то конвенции 1998 года они познакомились с менеджером Дэнни Лаймом. С ним начали работать. Некоторые бои в Азии были с его подачи. Сам контракт я получил за месяц до боя. Времени на подготовку было мало. По весовой категории были условия. Мне надо было сделать вес меньше 55 килограммов. Сложно возвращаться в такой вес. За месяц мы все успели подготовиться, ведь если в вес не уложишься, то потеряешь гонорар. Я ушел на работе в отпуск без содержания и занимался в зале. Особой подготовки не было, а спарринг-партнеры были те, которые под рукой. Нам деньги дороже, ну и ответственность была за бой. За два дня до боя полетели в Манилу. Дорога была сложная. Мы пролетели полмира: через Амстердам и Европу. По прилете было душно, а еще и акклиматизация. Это даже обычному человеку непросто, а я еще и вес согнал. Там были проблемы с переводчиками, в общем было много нюансов.

На пресс-конференции перед боем журналисты пытали меня вопросами. Они хотели услышать что-нибудь особенное. Я и сказал, что уложу Пакьяо в третьем раунде. Я ведь боец и не приехал, чтобы отбывать номер. Тогда был ажиотаж. А сам бой был нормальным. Первый нокдаун я проспал. Просто не увидел его. Однако во втором раунде что-то изменилось. Мой тренер сказал: ты пришел отдыхать в угол. По его словам, во втором раунде ты не дал ему продохнуть. Весь раунд я доминировал. Если хотите поискать, вы не найдете второго раунда боя с Пакьяо. Однако затем все негативные условия сказались. Если бы я провел нормальную подготовку и был бы максимально готов, то все могло бы закончиться иначе. За этот бой я получил пять тысяч долларов", - отметил Ешмагамбетов.