Обладатель трех титулов из Казахстана встретился с легендой бокса и анонсировал следующий бой

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, прилетел в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), где проведет подготовку к следующему поединку.

На своей странице в Instagram Ербосынулы опубликовал фото и видео встречи с легендарным экс-чемпионом Джеймсом Тони. По словам казахстанца, свой следующий бой он проведет в США.

Ранее сообщалось, что Ербосынулы вернется на ринг 17 апреля и поборется за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе против россиянина Евгения Шведенко (15-0, 6 KO). Планировалось, что поединок состоится в Карлсруэ (Германия), но, возможно, место проведения поменялось.

Последний раз Ербосынулы выходил на ринг в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и защитил титулы.