Обладатель трех титулов из Казахстана вспомнил несостоявшийся бой в Канаде

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, вспомнил несостоявшийся свой бой в прошлом году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Instagram Stories он выложил постер боя против 36-летнего канадца ирландского происхождения Тима Кронина (12-5-2, 3 КО), который планировался весной 2020-го, но не состоялся из-за пандемии.

Напомним, что последний раз Ербосынулы бился в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и сохранил за собой все титулы.

Кронин в последнем поединке, состоявшемся в октябре прошлого года, проиграл нокаутом в первом раунде 21-летнему соотечественнику Лексону Матье.