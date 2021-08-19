Обидчик казахстанского боксера признался в симуляции травмы ради двойного гонорара

Американский боксер Чарльз Конуэлл признался, что он симулировал травму кисти по совету своего менеджера Дэвида Макуотера, чтобы отказаться от назначенного на 8 апреля поединка в шоу компании Ring City против Ивана Голуба, чтобы провести бой в шоу Triller 19 июня с участием Теофимо Лопеса за вдвое больший гонорар. Об этом сообщает Allboxing.ru.

По словам Конуэлла, он был готов провести оба поединка, но его менеджер сказал, что так не получится, и якобы посоветовал ему под благовидным предлогом сняться с боя в апреле, за который он получил бы 40 тысяч долларов. Бой в шоу Triller против Марка Делуки должен был принести ему 80 тысяч.

"Я спросил, могу ли я выступить в обоих шоу, чтобы получить оба гонорара, - цитирует Конуэлла ESPN. - Он (Макуотер) сказал, что промежуток времени слишком мал и можно получить травму, поэтому я должен провести только один бой. Я просто следовал совету своего менеджера. Мы сказали, что это травма руки, потому что это сложнее всего опровергнуть. Я даже не задумывался. Я просто согласился".

Однако в итоге Конуэлл вообще лишился возможности выйти на ринг и заработать деньги, так как шоу Triller было отменено из-за положительного теста Лопеса на коронавирус. Кроме того, и шоу Ring City в апреле тоже пришлось полностью отменить после "травмы" Конуэлла, так как его бой с Голубом был главным событием вечера. И вдобавок ко всему в этом шоу Ring City должен был боксировать и единокровный брат Конуэлла Исайя Стин, который тоже лишился заработка.

"Мне надо платить по счетам. У меня есть дочь, - сказал Конуэлл. - Вы знаете, как это сидеть без денег… Это тяжело. У меня не было никаких значимых боев. Мне действительно было плохо, потому что я хотел провести оба боя. Когда я узнал, что все шоу отменено, это выглядело очень плохо… Я не хотел, чтобы все шоу было отменено. Я знаю, что Ring City вложило в него много труда".

Представители Ring City и сопромоутер Конуэлла Лу Дибелла выразили разочарование этой новостью и отметили, что не заподозрили в травме боксера ничего особенного, так как боксеры постоянно травмируются.

Макуотер, который также является менеджером Лопеса, Стина и Голуба, заявил ESPN, что в симуляции травмы не было никакого смысла, так как на тот момент контракт на бой 8 апреля еще не был подписан.

"Мы могли бы отказаться от боя по любой причине", - отметил менеджер.

Напомним, что в декабре прошлого года Конуэлл нанес первое поражение в карьере казахстанскому боксеру Мадияру Ашкееву (14-1, 7 КО).

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