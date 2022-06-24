Чем обернулся для экс-соперника Майка Тайсона нокаут дебошира

Бывший боксер-профессионал тяжелой весовой категории Джулиус Фрэнсис из Великобритании лишился лицензии на работу охранником после недавнего инцидента.

В Лондоне он одним ударом отправил в нокаут агрессивного мужчину, бросавшегося на других охранников парка развлечений Boxpark Wembley.

"Действие моей лицензии приостановлено, поэтому я пока не могу работать. Пытаюсь разобраться с этой ситуацией и надеюсь вернуться к работе", - приводит слова Фрэнсиса TMZ.

Фрэнсис завершил карьеру в 2006 году после 14 поражений подряд. В 2000-м он вышел в ринг с Майком Тайсоном и проиграл нокаутом за два раунда, пять раз побывав на настиле.

Среди оппонентов Фрэнсиса на ринге были такие известные боксеры, как Виталию Кличко, Владимир Вирчис, Луан Красничи, Олег Маскаев, Мэтт Скелтон, Одли Хариссон.