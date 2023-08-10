"Новый Головкин" из Казахстана объявил дату следующего боя

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (15-0,11 КО), владеющий титулом WBO European, объявил дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

"Ассаламуалейкум, Казахстан! Объявлен день боя, проведу титульный поединок. Подготовка началась! Я возвращаюсь 10-го ноября!", - написал Заурбек в Instagram. Однако место проведения поединка и соперника, пока не уточняются.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в июля в Эдинбурге (Шотландия) против испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО) и одержал досрочную победу в третьем раунде.

После этого поединка Заурбека сравнили с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).





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