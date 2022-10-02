Нокаутом завершился бой казахстанца за титул WBA

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 07:57
©instagram.com/bekman_soilybaev/

Казахстанец Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Люблине (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сойлыбаев встречался с представителем ЮАР Сифосетой Мвулой. Поединок, на кону которого стоял вакантный титул чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе, был рассчитан на 12 раундов. Но бой завершился досрочной победой Сойлыбаева нокаутом в седьмом раунде.

Отметим, что ранее Мвула являлся чемпионом IBF Continental Africa в легком весе.

Также в рамках этого вечера бокса другой казахстанец Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) одолел грузинского боксера Яго Кизирию, а Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО) в титульном бою победил аргентинца Марсело Эстебана Косереса.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сойлыбаев Бекман Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Нурдаулетов Бекзад

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:58
Профи-бокс
Стали известны результаты допинг-теста Головкина и "Канело" после трилогии
Сегодня , 09:00
Профи-бокс
Экс-соперник Головкина выиграл нокаутом после полученного рассечения
Сегодня , 08:33
Профи-бокс
Казахстанец защитил титул в бою с "ужасным" аргентинцем
Сегодня , 07:57
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой казахстанца за титул WBA
Вчера , 23:50
Профи-бокс
Чемпион мира из Казахстана выиграл шестой бой в профи
Вчера , 21:00
Профи-бокс
Промоутер Алимханулы вынес вердикт бою Головкина против чемпиона с 22 нокаутами
Вчера , 17:56
Профи-бокс
Тайсон Фьюри проведет бой с экс-боксером "Астана Арланс"?
Вчера , 15:58
Профи-бокс
25-летний боксер умер от полученных травм во время боя
Вчера , 11:29
Профи-бокс
Прямая трансляция титульных боев казахстанцев и экс-соперника Головкина
Вчера , 08:58
Профи-бокс
Чемпион мира из Казахстана опубликовал интригующее фото из США
© 2008 - 2022 ТОО «EML»