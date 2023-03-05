Нокаутом закончился бой "узбекского Брюса Ли" против "британского Ломаченко"

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 10:00
©boxingscene.com

На Newcastle Arena в Ньюкасле (Англия) состоялся элиминаторный поединок в полулегком весе по линии WBA, в котором сошлись Отабек Брюс Ли Холматов (11-0, 10 КО) из Узбекистана и британец Томас Патрик Уорд (33-1-1, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

Уже в первом раунде Уорд, которого прозвали британским Ломаченко, оказался на канвасе. В четвертом раунде Холматов вновь отправил соперника в нокдаун.

Развязка наступила в пятой трехминутке. Уорд пропустил серию ударов, после чего упал на канвас ринга, а его угол выбросил полотенце.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Профессиональный бокс WBA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:25
Профи-бокс
Боксер встал после нокдауна, уронил соперника и взял титул
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Нокаутом закончился бой "узбекского Брюса Ли" против "британского Ломаченко"
Вчера , 08:40
Профи-бокс
WBA приняла официальное решение по чемпионскому бою Головкина
3 марта, 18:49
Профи-бокс
Тренер казахстанца сделал шокирующее признание перед чемпионским боем
3 марта, 18:31
Профи-бокс
Стало известно место Головкина в рейтинге лучших боксеров мира
3 марта, 17:22
Профи-бокс
Тренер Канело обратился к казахстанским боксерам
3 марта, 07:27
Профи-бокс
"В любое время". Алимханулы пообещал уронить Канело
2 марта, 16:37
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты
2 марта, 15:57
Профи-бокс
"Наказываем тех, кто наглеет". "Казахский король" устроил потасовку с таджикским бойцом ММА
2 марта, 15:25
Профи-бокс
Алимханулы предложили титульный бой против казаха с 10 нокаутами
© 2008 - 2023 ТОО «EML»