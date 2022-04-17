Нокаутом за 19 секунд закончился бой за титул от WBC

©tapology.com
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Сегодня 15:41

В Телфорде (Великобритания) состоялся бой за вакантный титул WBC International Silver во втором полулегком весе между британцем Эндрю Кейном (8-0, 7 КО) и аргентинцем Пабло Гомесом (15-10-2, 1 КО).

Поединок был рассчитан на десять раундов, но закончился уже в первом. На 19-й секунде Кейн отправил соперника на канвас - рефери отсчитал нокдаун, после чего остановил поединок, присудив победу британцу.

Таким образом, Кейн одержал девятую победу в профи и завоевал вакантный титул. Гомес же потерпел 11-е поражение в карьере.

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Метки:
Профессиональный бокс WBC

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 15:41
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