Нокаутом в первом раунде закончился бой непобежденного казахстанца в карде у Канело

Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет (17-0, 15 КО) сразился с мексиканцем Маркосом Родригесом (21-4-1, 10 КО). Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Поединок был в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов. Бой завершился в первом раунде победой казахстанца впечатляющим нокаутом.

Представляем вашему вниманию видео нокаута:

Бой прошёл в рамках боксёрского вечера под названием "Мексика против мира" на арене The Venue.

Главным событием шоу станет поединок за чемпионский титул во втором среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (63-3-2, 39 КО) и непобеждённым французом Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 КО), владеющим поясом WBC.