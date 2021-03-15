Нокаутер с чемпионскими поясами из России заявил о готовности провести бой с Альваресом

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) заявил, что ему было бы интересно провести бой с обладателем поясов WBA и WBC во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом (55-1-2, 37 КО), передают Vesti.kz.

Имя этого российского боксера часто всплывает, когда мексиканцу советуют выйти на ринг против реального сильного соперника.

"Говорят про Канело, было бы интересно. Посмотрим. Но сейчас мне предстоит бой 20 марта", - сказал Бетербиев на пресс-конференции.

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Напомним, 20 марта в Москве россиянин сразится с немцем Адамом Дайнесом. Последний бой Бетербиев провел в октябре 2019 года, нокаутировав украинца Александра Гвоздика в десятом раунде. Что касается Дайнеса, то у него 19 побед (десять - нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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