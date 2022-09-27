Нокаут? Менеджер Алимханулы пригрозил экс-чемпиону мира и уличил его в страхе

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 23:48
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Менеджер казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) Берик Султан разъяснил ситуацию с потенциальным поединком против экс-чемпиона мира - мексиканца Хайме Мунгия (40-0, 32 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Менеджер признался, что его спрашивают о бое с мексиканцем. Если этот поединок состоится, то он знает его исход.

"Многие фанаты пишут о Мунгие, - делится Султан. - Он не говорил о том, что выйдет на бой. Я не удивлюсь, если он так и будет избегать. Это его тренер давал интервью. Тренер в бизнесе бокса ничего не решает в боксе. Тренер только тренирует.

Решают только менеджеры и промоутеры. Если бы они сказали, то все было бы по-другому. Тогда и мы бы тоже спрашивали - "Когда? Где? Поехали!". Но они ничего не говорили. 

Они хорошо знают Жанибека! Жанибек не просто выиграет у Мунгую по очкам. Он его усыпит!", - подытожил менеджер.

Добавим, что Алимханулы готовится к первой защите титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, а его соперником называют британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО).

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Мунгия Хайме Профессиональный бокс нокауты WBO

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