Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году

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Сегодня 09:15
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Обозреватель бокса из Никарагуа Леви Луна опубликовал шорт-лист лучших нокаутов года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В их числе нокаут в исполнении Жанибека Алимханулы в бою с британцем Дэнни Дигнумом. Их бой прошел в мае. Алимханулы уже во втором раунде отправил своего соперника в жесткий нокаут. Благодаря этой победе он завоевал тогда пояс "временного" чемпиона WBO в среднем весе.

Напомним, что 29-летний Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе после того, как прежний обладатель титула американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) перешел во второй средний вес, тем самым избежав поединка с Жанибеком.

Ранее стали известны подробности следующего поединка 29-летнего казахстанца.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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