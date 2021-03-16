Неудобный левша с любимым титулом Каната Ислама. Кто является следующей преградой Кулахмета на пути к звездам

Первый экзамен Турсынбая Кулахмета после начала работы с британским тренером не заставил себя долго ждать. Он состоится в апреле этого года. Принимать его будет небитый венесуэлец Хебер Рондон. Подробнее об этом неудобном левше из Венесуэлы - в материале Vesti.kz.

Рондон с Кулахметом будут выявлять сильнейшего 3 апреля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). Причем нас с вами ждет не просто рейтинговый поединок, а защита титула WBC International в первом среднем весе, которым в данное время владеет казахстанский боксер.

Турсынбай возвращается на ринг под руководством британского специалиста Джейми Мура. И предстоящий бой станет не только проверкой для Кулахмета. Будет виден эффект работы дуэта перспективного бойца и крутого тренера.

Итак, Рондон. Венесуэлец, обласканный аплодисментами исключительно соотечественников, Хебер нигде более не выступал. Курсирует строго по родным местам: Каракас, Петаре, Турмеро. Выездов не совершал, а значит, впервые в карьере выйдет из зоны комфорта.

Хлопать ему, к слову, есть за что. Рондон ни разу не проиграл. Провел 20 победных боев, в которых 13 раз разбирался досрочно. Только вот имена оппонентов не добавляют ему солидности. Зато есть титул. И еще какой - один из самых любимых Канатом Исламом.

Казахстанец владел WBA Fedelatin в первом среднем весе четыре года. Одну из защит даже провел в Казахстане. Случилось это в памятном бою против шустрого Патрика Аллотея. Бойцы провели очную встречу в Алматы в 2016 году. Тогда по очкам победил Канат.

Теперь он у Хебера. Венесуэлец обзавелся трофеем в прошлом году. Он единогласным решением судей победил Брайана Медину из Доминиканы, которого в мире бокса называют "Базукой". Так что определенные успехи у соперника Кулахмета есть.

Единственное, возраст. На сегодняшний день Рондону исполнилось уже 34 года. Сложно говорить о каких-то амбициях, вершинах. Разве что он вынесет нашего Турсынбая, открыв в себе второе дыхание и несколько дверей. Тогда да, появится импульс.

У себя на родине (в первом среднем весе) боксер не самый лучший. Он находится только на четвертом месте по рейтингу. Возглавляет же список Хосе Руиз. Но это никак не говорит о его плохом качестве. Напротив, Рондон - способный боксер. Очень неудобный для многих левша.

Но в бою с Кулахметом это вряд ли будет преимуществом. Казахстанец ведь тоже боксирует в этой стойке. Так что будет интересно, кто сможет добрать более эффективные ключ и тактику. Венесуэлец бывает довольно взрывным, если работает на кураже. Также отметим его работу ног и акцентированный удар.

Прогулочным шагом защитить свой титул Турсынбаю не получится. Но и чем-то непреодолимым Хебер не кажется. Надо выходить, проходить и двигаться дальше. Экзамен не так уж и сложный.