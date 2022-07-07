"Нет шансов". "Канело" предрекли поражение перед боем с Головкиным

Американский тренер Джоэл Диас, помогавший россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО) готовиться к поединку с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) из Мексики, назвал победителя в их реванше, передает корреспондент Vesti.kz.

Специалист считает, что "Канело" правильно отказался от второго боя с Биволом, ведь может снова проиграть после майского поражения. Мексиканец решил в третий раз выйти против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО).

"Я знал, что "Канело" не выйдет сразу же на реванш, а проведет сперва бой с Головкиным, - приводит слова Диаса vRINGe.com. - Здесь все просто. С точки зрения бизнеса, это был бы не лучший ход для "Канело". Так что я не сомневался, что будет третий бой с Головкиным.

Почему "Канело" принял такое решение? Да потому что ему не побить Бивола. А зачем ему второе кряду поражение? Стили делают бои. А стилистически у "Канело" нет шансов, даже если они подерутся в его весе".

Добавим, что 17 сентября продолжится трилогия Головкина с "Канело". Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя - первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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