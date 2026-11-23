Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе американец Верджил Ортис-младший (24-0, 22 КО) подписал соглашение на поединок против бывшего абсолютного чемпиона дивизиона соотечественника Джермелла Чарло (35-2-1, 19 КО), передают Vesti.kz.

По информации BoxingScene, бой запланирован на 5 декабря на арене Desert Diamond Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в соглавном событии вечера, хедлайнерами которого станут чемпионы первого тяжелого веса Дэвид Бенавидес (США) и Михал Цесляк (Польша). При этом 36-летний Чарло, не выходивший на ринг с сентября 2023 года после поражения от Сауля Канело Альвареса, свою часть контракта от стриминга DAZN пока не подписал.

Изначально соперником Ортиса, который простаивает с ноября 2025 года из-за споров с промоутерской компанией Golden Boy, должен был стать бывший объединенный чемпион полусреднего веса Кит Турман из США. Однако на прошлой неделе Турман получил травму в тренировочном лагере, выбыв на восемь недель.

После срыва боя стороны Ортиса и Чарло проявили взаимный интерес. Сам Чарло ранее заявил, что всерьёз вернулся к тренировкам в этом году и чувствует себя "быстрым, голодным до побед и сильным". Вместе с тем накануне промоутер Ортиса Оскар Де Ла Хойя утверждал, что на замену Турману претендуют два боксёра, но имени Чарло среди них не называл.

Отметим, что Джермелл Чарло является братом-близнецом бывшего чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарло, который в своё время неоднократно вызывал на бой казахстанца Геннадия Головкина, однако их поединок так и не состоялся.