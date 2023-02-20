Непобежденный казахстанец возвращается после победы нокаутом. Есть дата и место боя

Стали известны сроки проведения следующего боя казахстанского боксера второго полулегкого веса Султана Заурбека (13-0, 9 KO), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, казахстанец вернется на ринг в марте этого года. Вероятным местом проведения поединка является Англия, где сейчас и тренируется Заурбек.

Отметим, что накануне он вошел в топ-10 рейтинга WBO. Также казахстанец занимает 14-е место в рейтинге IBF и 12-е в списке от WBA.

Последний раз он выходил на ринг в апреле прошлого года, когда впервые побывал в нокдауне, но все же нокаутировал Николаса Ботелли (11-7, 6 КО) из Аргентины.

"Молот снова бьет". В Великобритании отреагировали на нокаут от казахстанца

Таким образом, на счету Заурбека 13 побед в 13 боях. При этом девять из них досрочные.

Отметим, что подготовкой казахстанца занимается Анхель Фернандес, который помогает тренерскому штабу британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).