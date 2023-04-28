Непобежденный казахстанец оказался в шаге от боя с Тайсоном Фьюри

Бой между американцем Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО) и казахстанцем Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО) станет отборочным, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его итогам определится следующий претендент на чемпионский титул по линии Всемирного боксерского совета (WBC).

По информации инсайдера, из-за отмены элиминатора между Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером WBC придаст противостоянию Кособуцкого и Андерсона статус отборочного, который определит претендента на бой с чемпионом организации.

В данный момент пояс WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри, который является лучшим боксером мира по версии легендарного Майка Тайсона.

Поединок Кособуцкий - Андерсон пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN. К слову, это будет дебют для Кособуцкого в США.

На данный момент казахстанец занимает восьмое место в рейтинге WBC, а американец - 11-е.

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