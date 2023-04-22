Головкин? Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира

Легендарный Майк Тайсон назвал чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) лучшим действующим боксером мира, передает корреспондент Vesti.kz.

"Боец № 1, самый топовый боксер в мире - это Тайсон Фьюри. Да, это должен быть именно он. Ведь именно он является главной достопримечательностью бокса, его самым узнаваемым персонажем.

Считаю, что у нас много крутых чемпионов и просто отличных бойцов. Но мало крутых боев, редкость, когда сильнейшие дерутся друг с другом", - отметил Тайсон.

46-летний Майк завершил карьеру в 2005 году. На профи-ринге он одержал 50 побед, 44 из них нокаутом, также в его пассиве шесть поражений.

34-летний Фьюри последний бой провел в декабре, когда в десятом раунде техническим нокаутом победил соотечественника Дерека Чисору (33-13, 23 КО). Следующий поединок британца ожидается с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО).

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