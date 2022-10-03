Непобежденный боксер анонсировал подготовку к бою с Елеусиновым

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) объявил о начале подготовки к бою с казахстанцем Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера выступают в полусреднем весе. Ранее они устроили переписку в соцсетях об организации боя.

"Я начал подготовку к бою с Елеусиновым. Жду контракт от них, и поехали! И новый чемпион IBO🔥. Хороших выходных", - написал украинец в своем Twitter.

Напомним, что последний раз казахстанец дрался в декабре, когда и завоевал свой чемпионский пояс IBO после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15-1, 4 КО).