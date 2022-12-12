Непобежденному казахстанцу предрекли чемпионский титул после успешного дебюта на DAZN

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров сможет выиграть титул чемпиона мира по версии IBO. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил его соперник по последнему бою венесуэлец Энрике Луис. Боксер объяснил причину поражения от казахстанца и высказался о его дальнейших перспективах.

Их поединок стал главным на вечере бокса в Алматы и был запланирован на десять раундов. В седьмом раунде Тураров дважды отправил соперника в нокдаун, а затем мощно нокаутировал. Трансляцию боя проводила платформа DAZN.

"Это был большой бой. Я хорошо себя чувствовал и показывал хороший бокс. Однако в середине поединка мой соперник неожиданно прибавил. Он был быстрее и сильнее меня. Это сказалось, и я начал допускать ошибки. Он победил заслуженно, так как был лучше.

Я поздравляю его с победой. Думаю, что в следующем бою он сможет завоевать титул чемпиона. В дальнейшем у него большие перспективы. Это очень талантливый и сильный боец, способный на многое.

Мне очень понравилось в Казахстане. Очень приятные люди и красивый город. Буду рад оказаться здесь вновь", - отметил Луис.

Следующий бой Тураров может провести уже в марте 2023 года против действующего обладателя чемпионского титула IBO мексиканца Алехандро Менесесы, который завоевал чемпионский пояс в бою с британцем Сэмом Максвелом.