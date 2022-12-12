Непобежденному казахстанцу предрекли чемпионский титул после успешного дебюта на DAZN

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 15:52
©Movida Promotions

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров сможет выиграть титул чемпиона мира по версии IBO. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил его соперник по последнему бою венесуэлец Энрике Луис. Боксер объяснил причину поражения от казахстанца и высказался о его дальнейших перспективах.

Их поединок стал главным на вечере бокса в Алматы и был запланирован на десять раундов. В седьмом раунде Тураров дважды отправил соперника в нокдаун, а затем мощно нокаутировал. Трансляцию боя проводила платформа DAZN.

"Это был большой бой. Я хорошо себя чувствовал и показывал хороший бокс. Однако в середине поединка мой соперник неожиданно прибавил. Он был быстрее и сильнее меня. Это сказалось, и я начал допускать ошибки. Он победил заслуженно, так как был лучше.

Я поздравляю его с победой. Думаю, что в следующем бою он сможет завоевать титул чемпиона. В дальнейшем у него большие перспективы. Это очень талантливый и сильный боец, способный на многое.

Мне очень понравилось в Казахстане. Очень приятные люди и красивый город. Буду рад оказаться здесь вновь", - отметил Луис.

Следующий бой Тураров может провести уже в марте 2023 года против действующего обладателя чемпионского титула IBO мексиканца Алехандро Менесесы, который завоевал чемпионский пояс в бою с британцем Сэмом Максвелом.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тураров Жанкош Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:52
Профи-бокс
Непобежденному казахстанцу предрекли чемпионский титул после успешного дебюта на DAZN
Сегодня , 11:42
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала шокирующее признание после завоевания титула
Сегодня , 08:53
Профи-бокс
"Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова
Вчера , 22:35
Профи-бокс
"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал
Вчера , 21:46
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул
Вчера , 21:37
Профи-бокс
Казахстанский боец ММА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе
Вчера , 21:02
Профи-бокс
Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе
Вчера , 20:40
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс
Вчера , 18:51
Профи-бокс
Жуткое видео. Чемпион мира в весе Елеусинова попал в аварию
Вчера , 11:26
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой чемпиона WBO против претендента из России
© 2008 - 2022 ТОО «EML»