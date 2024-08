Неожиданный исход зафиксирован в битве двух экс-чемпионов мира

Главный бой вечера бокса в Плант-Сити (США) между суперсредневесами Джарреттом Хердом (25-3-1, 17 КО) из США и Джейсоном Росарио (24-4-2, 18 КО) из Доминиканской Республики завершился неожиданным результатом, передает Vesti.kz.

Их поединок продлился все отведенные десять раундов, после чего судьи приняли решение зафиксировать ничью (96-94, 95-95, 94-96).

Отметим, что ранее Херд владел чемпионскими поясами IBF и IBO в полусреднем весе, а Росарио в том же дивизионе завоевывал титулы WBC и IBF.

🥊Jeison Rosario and Jarrett Hurd fight to a 96-94, 94-96, 95-95 Split Draw in their 10 round contest in Plant City, Florida



Very fair scores in a close fight that I had 95-95 pic.twitter.com/u52KAmDUC3