Узбекский проспект первого среднего веса Исраил Мадримов провел реванш против француза Мишеля Соро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры встречались в декабре прошлого года, тогда узбек выиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

На этот же раз поединок, который прошел в Великобритании, завершился неожиданным результатом и испортил статистику небитому Мадримову. В третьем раунде Соро получил рассечение после столкновения головами. Рефери, следуя рекомендации врачей, остановил бой, по итогам которого была присуждена техническая ничья.

Для Мадримова это был девятый бой в профи. Все предыдущие он выигрывал. Ранее за свои нокауты он получил прозвище "Монстр".

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