Небитый финалист Олимпиады с 20 нокаутами собрался лишить Головкина титула чемпиона мира

Бразильский боксер Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) намерен отобрать титул у чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщают Vesti.kz.

В ноябре Фалькао победил канадца Патриса Вольни и стал для GGG обязательным претендентом по линии Международной боксерской федерации (IBF). Эскива надеется встретиться с сильнейшим противостояния Головкин - Мурата. Как известно, последние должны были провести объединительный поединок еще в декабре, но он был отменен.

"Я сосредоточен на этой возможности и не упущу ее. Пришла моя очередь, и у Бразилии будет новый чемпион по боксу. Это просто вопрос времени", - приводит слова Фалькао Terra.com.

Напомним, что Фалькао перешел в профи в статусе серебряного призера Олимпиады-2012 и бронзового медалиста чемпионата мира-2011.

Что касается отложенной встречи Головкина и "суперчемпиона" WBA японца Мураты, то она может состояться весной. По крайней мере сторона Риоты рассчитывает на ее проведение в апреле.