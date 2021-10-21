"Не упустить свой шанс". Зарубежный эксперт дал совет Садриддину Ахмедову

Казахстанец Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) должен вернуть свой статус самого крутого проспекта Канады. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz выразил обозреватель портала Boxingtalk.com Иван Монтиэль. Эксперт отметил, что сейчас боксеру необходимо активно использовать все доступные даты, чтобы подступить к большим боям.

"Ахмедов очень ярко стартовал. До пандемии он выступал регулярно и постоянно привлекал к себе внимание. Однако в течение последних двух лет ему лишь однажды удалось выйти на ринг. Учитывая амбиции и потенциал боксера, это не очень хорошо.

Садриддин молод и полон сил, но ему не удается набрать свой темп. Его поединок должен был состояться летом, но помешала травма. Если до конца года он не сможет вернуться, то ему будет еще сложнее. Он рискует повторить путь талантливых боксеров, которые упустили свой шанс проявить мастерство и получить большие бои", - отметил Монтиэль.

Ранее стало известно, когда и против кого пройдет следующий бой казахстанца, который станет первым с января, когда Ахмедов победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе. После этого казахстанец должен был вернуться в июле, однако получил травму спины и выбыл из строя, а бой пришлось отменить.

На профи-ринге Ахмедов дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. В марте боксер продлил контракт с EOTTM и впервые стал отцом. Он проживает с семьей в Квебеке (Канада).

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