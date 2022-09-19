"Не унижайте меня этим вопросом". "Канело" объяснил отказ от боя с экс-чемпионом мира

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 KO) объяснил, почему бывший двукратный чемпион мира по версии WBC в этом дивизионе американец Дэвид Бенавидес (26-0, 23 КО) не заслуживает разделить с ним ринг. По словам "Канело", он ничего не добился в своей карьере.

В минувшие выходные на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) единогласным решением судей.

"Бой с Бенавидесом? Я не знаю. Все может случиться. Когда я что-то говорю, в СМИ все перекручивают и подставляют мои слова как хотят. Когда я говорю, что не хочу драться с мексиканцами, это потому, что представляю Мексику. Но мне все равно, кто станет моим соперником. Я буду драться с кем угодно.

Как вы думаете, я не буду драться с Бенавидесом только по тому, что у него мексиканские корни? Я слышу, как его отец говорит много ерунды. Посмотрите, чего добился Бенавидес. Совершенно ничего. Единственный чемпион в его послужном списке - это Энтони Диррелл. Послушайте, не унижайте меня этим вопросом. Больше никаких вопросов, потому что я зол и устал", - приводит слова Альвареса Fightnews.info.

Напомним, что следующий поединок Альварес планирует провести в следующем году против россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), которому минувшей весной уступил единогласным решением судей. Этот бой проходил в полутяжелом весе.

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