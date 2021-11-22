"Не перестану повторять, что Алимханулы показывает умный бокс". В России разобрали нокаут над экс-чемпионом

Российский YouTube-канал "неКАРАтэ" разобрал поединок Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) против экс-чемпиона мира Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский средневес остановил француза в восьмом раунде.

"Бой хороший, закончился досрочно: восьмой раунд, рефери технический нокаут фиксирует и останавливает поединок. Слишком много силовых ударов пришлось на голову Н'Дама. Вот такая вот история. Мог ли бой закончиться раньше? Конечно, мог.

Я в своем прогнозе заявлял, что будет "досрочка", так оно и случилось. Единственное, я говорил, что это будет пораньше.

Поединок шел по сценарию Жанибека. Первые два раунда еще помотылял Н'Дам, а потом начали освистывать, и по пятам за ним шел Жанибек, начал его подпирать в углу, подстреливать комбинационно - три-четыре удара, и понимая, что бегать за ним уже не хочет, отходил в центр ринга, предлагая биться. И в третьем раунде случается нокдаун. Чуть зевнул Н'Дам... Это вообще был вечер апперкотов.

В четвертом раунде преимущество нереальное - идет избиение в одну калитку, Н'Дам не дотягивается, а Жанибек за счет тайминга также продолжает его проваливать на оттяжке и потом попадает жестко силовым ударом.

Я вижу, что он (Жанибек) не будет форсировать события, он играется с этим французом. Поигрался как кошка с мышкой. Мог задавить и в четвертом раунде, и в пятом... Алимханулы читал его и жестко избивал.

Шестой раунд Алимханулы немножечко отпустил. В восьмом уже столько кровищи, столько силовых дошло, и рефери останавливает бой. Красивый бой, умный бокс, не перестану повторять, что Алимханулы показывает умный бокс. Размялся, шикарно провел время и подарил нам удовольствие", - отмечает автор канала.

Отметим, что Н'Жикам не согласился с решением рефери остановить поединок, тогда как Алимханулы после этого успеха захотел боя с обладателем титула WBO в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO).