Называвшийся соперником Головкина экс-чемпион с 29 нокаутами проведет другой бой

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (36-0, 29 КО) проведет следующий бой не обладателем поясов IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает ESPN.

Мексиканец, который назывался одним из вероятных соперников для GGG в первой половине этого года, вернется на ринг 24 апреля. Он будет боксировать против американца Димитриуса Балларда (26-0-1, 13 КО).

Ранее инсайдеры заявляли, что команды Мунгии и Головкина планировали переговоры, а кто-то даже заявлял, что команды договорились о бое на 7 мая. Очевидно, что в эти сроки бой теперь не состоится. Но это не исключает, что он может пройти позже.

Напомним, последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21-3-1, 15 KO). Головкин же в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

Импульсивный, голодный, незащищенный. Экс-чемпион мира готов устроить проблемы Головкину?

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне