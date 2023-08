Названы соперники Алимханулы на титульный бой

Стали известны потенциальные соперники чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) по следующему бою, сообщают Vesti.kz.

Ранее сам Алимханулы объявил, что его возвращение запланировано на октябрь. Однако казахстанец не уточнил ни место проведения поединка, ни имени соперника.

По информации источников, наиболее вероятными кандидатами являются обладатель титула IBF в среднем весе немец Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО) и четвертый номер рейтинга WBO британец Феликс Кэш (16-0, 10 КО).

Отметим, что первому бросал вызов сам Алимханулы, а второй вызывал казахстанца на бой.

BREAKING NEWS 🥊 Reigning WBO Middleweight World Champion, Janibek Alimkhanuly 🇰🇿 (14-0) will be returning to the ring in October 2023. Likely candidates for opponents are IBF Champion, Vincenzo Gualtieri 🇩🇪 (21-0) or Felix Cash 🇬🇧 (16-0). #Boxing #BoxingNews pic.twitter.com/c7gay6Mx31