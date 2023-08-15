Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) объявил дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

"Октябрь будет жарким", - написал Алимханулы в твиттере.

Однако где именно состоится бой, казахстанец не уточнил. Имя соперника также пока неизвестно.

На днях Алимханулы прибыл в США, а также получил вызов от боксера с рекордом 16-0.

October will be hot 🔥💣🪓 — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) August 14, 2023

Свой последний бой Алимханулы провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), когда победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

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