Алимханулы получил дерзкий вызов от боксера с рекордом 16-0

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) получил потенциального соперника. Вызов казахстанцу бросил британский боксер Феликс Кэш (16-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

"Казахский стиль" (прозвище Алимханулы), давай драться. Ты все продолжаешь говорить, что тебе не с кем биться. Я разберусь с тобой", - написал Кэш в Twitter.

@qazaqstyle let’s fight, keep saying got no1 to fight il sort ya out 😎 — Felix Cash (@FelixCashboxer) August 6, 2023

Отметим, что Кэш занимает четвертое место в рейтинге WBO. Свой последний бой британец провел в декабре прошлого года в английском Лидсе, когда по очкам победил португальца Келсо Невеша (9-4-2, 2 КО).

Алимханулы же выходил на ринг в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США) и победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

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