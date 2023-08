Алимханулы получил дерзкий вызов от боксера с рекордом 16-0

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) получил потенциального соперника. Вызов казахстанцу бросил британский боксер Феликс Кэш (16-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

@qazaqstyle let’s fight, keep saying got no1 to fight il sort ya out 😎